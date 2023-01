Pd: comitato pro Bonaccini 'Per una nuova sinistra', c'è anche la giovane dem Scarpa

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Sono già oltre 300 le firme raccolte a sostegno di Stefano Bonaccini dal comitato nazionale “Il Pd che vogliamo- Per una nuova sinistra”, che ha visto dirigenti, militanti, parlamentari e amministratori sottoscrivere la sua candidatura e mobilitarsi per...

(Adnkronos) – Sono già oltre 300 le firme raccolte a sostegno di Stefano Bonaccini dal comitato nazionale “Il Pd che vogliamo- Per una nuova sinistra”, che ha visto dirigenti, militanti, parlamentari e amministratori sottoscrivere la sua candidatura e mobilitarsi per mettere al centro della piattaforma programmatica parole e proposte chiare su temi come la lotta alle disuguaglianze, il lavoro, l’ambiente, i diritti e il profondo rinnovamento del partito.

Tra i firmatari -sul sito pdchevogliamo.it – si trovano parlamentari come Ouidad Bakkali da Ravenna e Rachele Scarpa da Treviso, consiglieri regionali come Domenico Rossi dal Piemonte, Jacopo Scandella dalla Lombardia e il segretario regionale Pd Tommaso Bori dall’Umbria, segretari di partito come Pietro Virtuani da Monza, Vittorio Pecoraro da Cosenza, Matteo Bellomo da Venezia e Simone De Rosas da Piombino, oltre a sindaci come Stefano Minerva dalla Puglia, Paola Sisti dalla Liguria e Mauro Usai dalla Sardegna ed esponenti delle amministrazioni quali la Presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi, il Vicesindaco di Bagheria Daniele Vella e il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili di Roma Capitale Lorenzo Marinone.