(Adnkronos) – "Netto vantaggio di Elly Schlein nella Federazione di Genova. Ad ora la percentuale raggiunta dalla candidata è del 56% con 236 voti a fronte del 37,6% di Bonaccini con 151 voti. Entro serata sono attesi altri due congressi di circolo per completare la giornata. I dati più importanti sono quello di Voltri, storico quartiere operaio dove la Schlein ha ottenuto oltre il 90%". E' quanto si legge in una nota della candidata all segreteria del Pd Elly Schlein.