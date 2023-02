Roma, 26 feb (Adnkronos) - Elly Schlein potrebbe arrivare "intorno al 60%" alla fine del conteggio dei voti delle primarie. Sono i calcoli che si stanno facendo in questi minuti al Comitato Schlein. I primi dati ufficiali danno la candidata al 53%, ma mancano le Regioni in cui la Schlein d...

Roma, 26 feb (Adnkronos) – Elly Schlein potrebbe arrivare "intorno al 60%" alla fine del conteggio dei voti delle primarie.

Sono i calcoli che si stanno facendo in questi minuti al Comitato Schlein. I primi dati ufficiali danno la candidata al 53%, ma mancano le Regioni in cui la Schlein dovrebbe affermarsi in modo netto.