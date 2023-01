Pd: consiglieri regionali campani a Letta, Boccia con Schlein si dimetta da commissario

Pd: consiglieri regionali campani a Letta, Boccia con Schlein si dimetta da c...

Pd: consiglieri regionali campani a Letta, Boccia con Schlein si dimetta da c...

Pd: consiglieri regionali campani a Letta, Boccia con Schlein si dimetta da c...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il capogruppo Pd in Regione, Mario Casillo e il parlamentare Raffaele Topo di Base Riformista. E poi i consiglieri regionali Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi, Franco Picarone e il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. L'ex sottosegretario Umberto Del ...

Roma, 4 gen.

(Adnkronos) – Il capogruppo Pd in Regione, Mario Casillo e il parlamentare Raffaele Topo di Base Riformista. E poi i consiglieri regionali Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi, Franco Picarone e il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. L'ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. Sono i firmatari di una lettera inviata al segretario del Pd, Enrico Letta, nella quale chiedono in intervento da Roma sull'incarico in Campania di Francesco Boccia.

L'ex ministro da alcuni mesi è commissario regionale.

Secondo i firmatari della lettera, il ruolo di coordinatore della mozione di Elly Schlein metterebbe Boccia in una posizione di conflitto d'interessi. "Questa sua nuova condizione lo pone al di fuori del perimetro di terzietà e di neutralità connaturato alla sua funzione di garante". Di qui la richiesta di intervento perchè, scrivono "è evidente l’incompatibilità politica tra le due funzioni peraltro sovrapposte anche temporalmente. Questa condizione va evidentemente rimossa dalla segreteria nazionale ed in tal senso va il nostro auspici".