Matteo Salvini ha riaperto il discorso della pace fiscale, scatenando le critiche accese del Pd, che si è schierato contro le sue dichiarazioni.

Matteo Salvini torna a parlare di pace fiscale

Matteo Salvini torna a parlare di pace fiscale durante una visita allo stabilimento Mermec-Ferrosud di Matera. “Oltre alla riforma della giustizia, una grande e definitiva pace fiscale tra fisco e contribuenti è fondamentale per liberare milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate” ha dichiarato il leader della Lega aggiungendo che la pace fiscale riguarda chi ha pendenze con il Fisco di entità contenuta, non gli evasori intenzionali.

Il PD contro la pace fiscale di Salvini: “Legittima l’evasione”

“Cittadini ostaggio dell’Agenzia delle entrate. Lotta all’evasione come pizzo di Stato. La promessa di una pace fiscale definitiva, che segue un’altra pace fiscale definitiva, che segue condoni tombali di ogni genere e tipo, a riprova che quando è legittimata l’evasione non si arresta mai” ha dichiarato Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Partito Democratico. “Non meravigliano le parole di Salvini, ministro di un governo che prevede il ricorso a definizioni agevolate (evidentemente non definitive) fra i principi della delega della sua riforma fiscale” ha aggiunto la politica.