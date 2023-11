Pd: convegno 'I Popolari', Castagnetti 'politica non sia distratta dinanzi al cambio d’epoca'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – 'Osare la Pace, vivere la fraternità, difendere la democrazia. Il contributo dei cattolici democratici alle grandi sfide'. E’ il tema del convegno nazionale promosso dall’Associazione 'I Popolari' che si tiene a Roma, venerdì 1 e sabato 2 dicembre, al Centro Congressi Angelicum.

"Siamo dinanzi ad un profondo 'cambio d’epoca' in corso da anni di cui la vita politica nel complesso non mostra di avere consapevolezza adeguata. Le due guerre, il 'dopo', la inevitabile ridefinizione di equilibri mondiali nuovi da un lato e dall’altro il processo di innovazione del quadro costituzionale nazionale non possono passare nella distrazione della politica e, in particolare, del mondo cattolico più attento e responsabile. La nostra storia, la nostra tradizione, la percezione della nostra responsabilità ci obbligano a provarci", così Pierluigi Castagnetti, presidente dell’Associazione, che introdurrà i lavori venerdì.

Relazioni e contributi, tra gli altri, di Lorenzo Guerini, Andrea Riccardi, Francesco Clementi, Alfredo Bazoli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Luigi Sbarra, Maurizio Gardini, padre Francesco Occhetta, Stefano Lepri. Intervento conclusivo, sabato, di Graziano Delrio. Partecipano amministratori locali, sindaci, parlamentari, esponenti dell’associazionismo e delle organizzazioni del mondo del lavoro, della scuola, dell’università.