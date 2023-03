Pd: Cristallo, 'termovalorizzatore extrema ratio, no alleanze con Terzo Polo'

Pd: Cristallo, 'termovalorizzatore extrema ratio, no alleanze con Terzo ...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Se sono favorevole al termovalorizzatore a Roma? “Deve essere una extrema ratio. Non ho le competenze tecniche per approfondire questo tema, mi piacerebbe vedere una differenziata che funziona. Forse con un uso più virtuoso della differenziata potremmo vedere i risultati e valutare altre soluzioni come extrema ratio. Mi auguro comunque che su questo ci sia un dibattito”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la nuova membra della Direzione Pd Jasmine Cristallo, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Le piacerebbe la patrimoniale? “Si, anche se sembra una parolaccia. Potrebbe servire, potrebbe aiutare ma serve comunque una distribuzione della ricchezza, la patrimoniale potrebbe aiutare ma dipende in che modo immaginarla”. Si alleerebbe con Renzi o con Conte? “Assolutamente con Conte – ha detto Cristallo a Rai Radio1 – la mia idea è che non dovremmo andare assolutamente verso il Terzo Polo, il voto delle primarie ci ha detto che bisogna andare a sinistra e Renzi sicuramente non è a sinistra”.