Pd: Cuperlo, 'a ore sciolgo riserva, serve discussione seria e non Congresso-conta'

Roma, 21 dic (Adnkronos) – "Questione di ore e scioglierò l'arcano".

Lo ha detto Gianni Cuperlo, a proposito di una sua candidatura alla segreteria del Pd, a 'Dialoghi, a sinistra. Quali prospettive dopo il QatarGate?'.

"Io ho posto il tema di una candidatura ulteriore non come atto di presunzione ma perchè ritengo che sia giusto fare una discussione basata sulla ricchezza e che il confronto tra gli iscritti possa essere tra piattaforme diverse. Mi chiedo se c'è ancora lo spazio per farlo o se ci sarà un Congresso ridotto a una conta", ha spiegato il deputato del Pd.

"Non dico ancora se ci sono o no, sono ore in cui sento le persone in cui credo, che pensano, perchè continuo a credere sia una scelta ragionata e collettiva", ha spiegato Cuperlo sottolineando, tra l'altro: "Io credo che il Congresso sia nato male e che lo stiamo impostando male. Non facciamo due cose che il Congresso dovrebbe fare, discutere e pensare. Penso sia giunto il tempo di una discussione molto seria.

La crisi del Pd è parte di un cambio di scena, di epoca, che ci restituisce il dovere di un pensiero politico sul modo in cui questa forza vuole collocarsi nel prossimo futuro".