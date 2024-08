Pd: Cuperlo, 'alternativa va costruita dal basso'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Senza il Pd non c'è alternativa ma il solo simbolo del Pd non basta, non basta un programma, né la somma delle sigle. Devi avere un popolo dietro di te e devi essere parte di quel popolo e devi avere un quadro complessivo di dove vuoi portare la ge...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Senza il Pd non c'è alternativa ma il solo simbolo del Pd non basta, non basta un programma, né la somma delle sigle. Devi avere un popolo dietro di te e devi essere parte di quel popolo e devi avere un quadro complessivo di dove vuoi portare la gente che sta con te. Dobbiamo essere consapevoli e umili, costruire questa alternativa dal basso, assieme a milioni di persone oltre il recinto dei partiti. Il centrosinistra ha vinto quando con Prodi c'era il sentimento di partecipazione di un popolo più largo. Questo mezzo milione di firme per i referendum vuol dire che è scattata una molla". Lo ha detto il deputato del Gianni Cuperlo in serata ad Aquileia (Udine) partecipando alla locale Festa dell'Unità.

"La democrazia funziona – ha spiegato Cuperlo – quando milioni di cittadini pensano che la politica incide sulle condizioni di vita. Nel corso degli anni pure noi abbiamo contribuito a indebolire questo rapporto, anche perché il rapporto con la politica è stato incrinato dal fatto che chi va a votare non è messo nelle condizioni di scegliere chi li rappresenta. Per essere credibili e competitivi con la destra – ha aggiunto l'esponente dem – dobbiamo recuperare la fiducia di milioni che abbiamo lasciato per strada".