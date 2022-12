Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Questo congresso non doveva partire così, non doveva partire dai nomi ma dalle piattaforme" e la vicenda del Qatargate avrà "effetti in termini di partecipazione, mobilitazione" ma "ora bloccare una vettura in corsa è molto d...

(Adnkronos) – "Questo congresso non doveva partire così, non doveva partire dai nomi ma dalle piattaforme" e la vicenda del Qatargate avrà "effetti in termini di partecipazione, mobilitazione" ma "ora bloccare una vettura in corsa è molto difficile". Così Gianni Cuperlo a Metropolis sul sito di Repubblica che non scioglie la riserva sul fatto se si candiderà o meno alla segreteria del Pd.