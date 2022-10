Pd: Cuperlo, 'Opa ostile contro di noi, chi si propone venga qui a parlare'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Chi ha immaginato di proporre se stesso abbia la pazienza di venire qui e prendere la parola davanti alla platea. I tempi non rispondono a quelli dei social, della Tv o dei giornali ma a quelli della ragione politica e della ragione dello stare insieme".

Lo ha detto Gianni Cuperlo nel suo intervento alla Direzione del Pd.

"La risposta non è lo scioglimento o resuscitare una vecchia sinistra, la scelta non è tra Melenchon o Macron ma rifondare la politica, ricollocarla nel campo della società italiana strumento di emancipazione collettiva nel segno di una giustizia", ha spiegato tra l'altro Cuperlo.

"Se vogliamo contrastare una Opa ostile sul nostro simbolo o la nostra comunità dobbiamo scommettere su di noi, fare una vera alternativa radicale, radicata, popolare" e "rinnovare la classe dirigente senza banalizzare", ha proseguito Cuperlo sottolineando: "Il nostro Congresso deve trasmettere profondità.

Non basta cambiare segretario, fosse stato per me non l'avrei neanche cambiato".