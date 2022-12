Pd: Cuperlo, 'potrei candidarmi, serve proposta di sinistra'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo". Così Gianni Cuperlo a Tpi. "Vorrei solo che un pizzico di utopia restituis...

(Adnkronos) – "Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo". Così Gianni Cuperlo a Tpi. "Vorrei solo che un pizzico di utopia restituisse di nuovo alla parola sinistra il valore che ha. Fosse solo per questo potrei esserci".

"La prima cosa che va fatta è ricostruire un blocco sociale: quali interessi e quali bisogni, senza ridursi a un decalogo programmatico.

Un segretario del Pd, Zingaretti, si è dimesso con un tweet dicendo che si vergognava di un partito che discuteva solo di posti. Non convenne a nessuno affrontare quel problema. Letta è stato chiamato da Parigi e lui generosamente è tornato, ma per coprire un vuoto. Adesso anche Enrico se ne va, chi sarà il prossimo?".

"Bisogna allearsi con il M5S, avremmo dovuto farlo. Credo che il M5S abbia fatto un errore a far cadere Draghi.

Ma rompere l’alleanza è stato un secondo errore che hanno pagato tutti. Su questo mi prendo la mia parte di responsabilità. Forse non avremmo vinto. Ma certo non avremmo avuto la Fiamma che arde a Palazzo Chigi. Questa destra è quella che colpevolizza la povertà, reintroduce i voucher, che taglia l’indicizzazione delle pensioni, 3 miliardi quest’anno e 15 nei prossimi due. Che porta la flat tax a 85mila euro per autonomi e professionisti e incentiva l’evasione.

Anche per tutto questo dovrebbe esserci una candidatura della sinistra".