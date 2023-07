Pd: Cuperlo, 'Schlein sia segretaria di tutti, il pluralismo allarga il consenso'

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Contro la destra dobbiamo unire. In passato abbiamo sancito una unità di forma mentre aumentavano le distanze e sono nate due scissioni". Lo ha detto Gianni Cuperlo nel suo intervento alla convention di Energia popolare a Cesena.

"Sento ripetere che la nuova segretaria andrebbe aiutata. Per me è paternalismo. Se il compito oggi tocca a lei è perchè negli anni passati non siamo stati capaci noi di farlo -ha spiegato il deputato del Pd-. Il pluralismo non è mai un peso ma il sentiero che allarga il consenso e l'unità nasce dalle differenze. La segretaria ha la capacità di governare questa ricchezza, ma non perché ha vinto le primarie. Può e deve farlo perché è la segretaria di tutti e tutte noi".