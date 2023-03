Pd: Cuperlo, 'tenere uniti iscritti e platea larga primarie'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Veniamo da due stagioni e due segreteria che non hanno retto la prova degli eventi. Non è una questione di persone ma oggi però un terzo rovescio non ci è consentito, perchè al potere c'è la destra peggiore". Così ...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Veniamo da due stagioni e due segreteria che non hanno retto la prova degli eventi. Non è una questione di persone ma oggi però un terzo rovescio non ci è consentito, perchè al potere c'è la destra peggiore". Così Gianni Cuperlo all'assemblea del Pd.

"Per settimane e mesi siamo stati oggetti di critiche e sarcasmi. C'era chi intimava di scioglierci. E invece tante e tanti hanno scelto di continuare a credere nel Pd e in una giovane donna segretaria. Qui ci sono una leader, una comunità e un partito consapevoli che la ricostruzione non sarà felice e l'unità richiederà fatica, anche quella dei due principali affluenti che ci hanno portato qui: gli iscritti al Pd e la platea larga delle primarie".

"E gli iscritti sono un patrimonio di questa comunità. Allora benissimo riaprire il tesseramento ma agli iscritti è ora di dare una quota di potere vero. Oggi c'è una nuova segretaria che è di tutti. L'unità si costruirà mattone su mattone".