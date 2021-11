Pd: D'Alfonso, 'importante compattezza gruppo nelle prossime sfide'

Roma, 4 nov (Adnkronos) – "Nella riunione del Gruppo Parlamentare ho sottolineato che nei prossimi mesi ci troveremo di fronte situazioni che saranno sempre più complesse. Per questo sarà decisiva la compattezza del gruppo e del Pd. Nel confronto che abbiamo avuto ho ricevuto conforto in tal senso".

Lo dice il senatore del Pd Luciano D’Alfonso.

"Certo mercoledì, sul ddl Zan abbiamo perso ma non ci siamo persi. Ricominciamo e portiamo ad esito la prossima volta, la più vicina possibile. A Simona Malpezzi serve meritoriamente l’aiuto di tutti, per gestire una fase nuova, non neutra nella vita del Paese reale e del nostro Ordinamento parlamentare”, conclude D'Alfonso.