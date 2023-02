Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Domenica 26 febbraio dalle ore 20.00 in poi diretta su Radio Immagina, la web radio del Partito democratico, per raccontare la giornata ai gazebo e i risultati delle primarie. Molti ospiti in studio e in collegamento per notizie, analisi, numeri, commenti. E, ovviam...

(Adnkronos) – "Domenica 26 febbraio dalle ore 20.00 in poi diretta su Radio Immagina, la web radio del Partito democratico, per raccontare la giornata ai gazebo e i risultati delle primarie. Molti ospiti in studio e in collegamento per notizie, analisi, numeri, commenti. E, ovviamente, ad accompagnare la diretta i messaggi di militanti, iscritti, simpatizzanti, insomma degli ascoltatori di Radio Immagina". Si legge in una nota del Pd.