Pd: D'Amato, 'mi dimetto, brigate e passamontagna anche no'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica". Lo annuncia su Twitter Alessio D'Amato, in contrapposizione con la scelta della segretaria dem, Elly Schlein, di prendere parte alla piazza grillina sulle 'vite precarie'.