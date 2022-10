Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Un mio auspicio personale: con Stefano Bonaccini candidato Segretario, Elly Schlein sarebbe perfetta per un ticket. Come si è già fatto in Regione Emilia-Romagna. Sarebbe un modo per contribuire davvero dalla nostra terra ad una nuova stagione di rilancio e di rinnovamento del Pd e del centrosinistra".

Così Andrea De Maria del Pd su twitter.