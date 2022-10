Pd: De Maria, 'il Congresso è urgente, bene tempi Letta ma non andare oltre'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Sono molto preoccupato per i tempi, non sono una variabile indipendente perchè la destra è quella, partiranno in luna di miele e noi abbiamo la responsabilità di essere pienamente in campo con una iniziativa di opposizione". Lo ha detto Andrea De Maria alla Direzione del Pd.

"Abbiamo urgenza di fare il Congresso, la proposta di Letta tiene insieme legittime posizioni diverse mettendo in campo una tempistica che può funzionare. Andare oltre sarebbe un errore", ha aggiunto il deputato dem.