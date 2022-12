Pd: De Micheli, 'in mia mozione finanziamento pubblico partiti, relazioni con privati un rischio'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Nella mia mozione ci sarà il finanziamento pubblico ai partiti. Se vogliamo raddoppiare il 2xmille per i pariti, introdurre il modello tedesco, sono convinta che per la politica la relazione con i privati è un elemento di rischio che non ci possiamo pi...

Se vogliamo raddoppiare il 2xmille per i pariti, introdurre il modello tedesco, sono convinta che per la politica la relazione con i privati è un elemento di rischio che non ci possiamo più permettere". Lo ha detto Paola De Micheli a 'Coffee break'.

"Io mi sono candidata per cambiare il Pd perchè, da donna di partito, negli organismi di partito sulle scelte dell'ultimo periodo sono stata contraria", ha aggiunto la candidata alla segreteria del Pd sottolineando: "Il tema del rapporto tra la politica e l'interesse privato lo dobbiamo affrontare prima che la politica sia travolta".

La De Micheli ha parlato anche del Qatargate: "Il Pd è parte lesa. La reazione credo non debba che essere rigorosa, severa, senza sconti. Stano emergendo altri coinvolgimenti che vanno accertati, il garantismo deve valere per tutti. Io sono molto preoccupata dalla reazione. Bene la commissione di Garanzia di Letta, ma dobbiamo uscire con meccanismi di controllo e protezione delle istituzioni più forti. Se ne usciamo come prima, senza toccare una paglia, il rischio è che non cambi niente.

Bisogna modificare le regole".