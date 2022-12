Pd: De Micheli, 'io candidata più meridionalista'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho scommesso sulla libertà degli iscritti, ne ho incontrati a migliaia in questi anni e tutti credono fortemente che il Partito Democratico debba essere lo strumento per cambiare il mondo e migliorare concretamente la vita delle persone, rispondendo ai loro b...

Roma, 19 dic.

(Adnkronos) – "Ho scommesso sulla libertà degli iscritti, ne ho incontrati a migliaia in questi anni e tutti credono fortemente che il Partito Democratico debba essere lo strumento per cambiare il mondo e migliorare concretamente la vita delle persone, rispondendo ai loro bisogni. Ho scommesso su di loro e non sulle correnti, ho scommesso su una comunità che, seppur stanca, ha ancora la voglia e la forza di guardare e costruire il futuro.

Sarà un lavoro lungo, a prescindere da chi sarà a guidare il partito. Penso di essere la candidata più meridionalista tra i tre, per ragioni istituzionali e professionali sono quella che si è occupata maggiormente del Sud, con investimenti importanti e conoscenza del territorio”. Lo ha detto la candidata alla segreteria del Partito Democratico Paola De Micheli alla trasmissione radiofonica Forrest su Rai Radio Uno.