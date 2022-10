Pd: De Micheli, 'mi candido e non in solitaria, qualcuna deve cominciare'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "Voglio confermare la mia candidatura, non è una candidatura solitaria, senza paura di rompere le convenienze, perchè credo nella contendibilità del Pd. Qualcuna deve cominciare, qualcuna che non si offende della misoginia maschile nè di quella femminile che la definisce una nana".

Lo ha detto Paola De Micheli alla Direzione del Pd.

"Il Congresso non è un concorso di bellezza, ci sono candidature in campo da tempo, le idee camminano sulle gambe delle persone che ci piaccia o no. Poi si candida una donna ed è subito uscito il titolo su X Factor", ha spiega la ex ministra.

"Dobbiamo essere più umili, abbiamo sbagliato in campagna elettorale e la colpa non è delle paure ma della nostra incapacità nell'interpretarle", ha detto tra l'altro la De Micheli parlando anche di un partito che usa un "linguaggio respingente o non comprensibile a chi ci dovrebbe ascoltare".