**Pd: De Micheli, 'non partecipo a voto in Direzione'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non lo voto, non partecipo al voto". Lo dice all'Adnkronos Paola De Micheli, candidata alla segreteria Pd e fortemente contraria alle primarie on line, non voterà in Direzione l'accordo raggiunto sulle regole. ...