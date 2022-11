Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Le primarie del Pd dovrebbero essere il 19 febbraio ma potrebbero esser spostate di una settimana, al 26 di febbraio. Per me va bene qualunque giorno, io sono pronta da un po’ a fare il segretario, mi interessa solo che vengano a votare migliaia di persone&rd...

Roma, 29 nov.

(Adnkronos) – “Le primarie del Pd dovrebbero essere il 19 febbraio ma potrebbero esser spostate di una settimana, al 26 di febbraio. Per me va bene qualunque giorno, io sono pronta da un po’ a fare il segretario, mi interessa solo che vengano a votare migliaia di persone”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd in corsa per la segreteria del partito.