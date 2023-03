Pd: delegati e big alla Nuvola, tutto pronto per assemblea dem

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - 'La forza della comunità. Per le persone, per il pianeta'. Lo slogan che campeggia nella sala della Nuvola di Fuksas a Roma dove delegati e big del Pd stanno arrivando per l'assemblea dem che proclamerà Elly Schlein segreteria. Schlein proporr...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – 'La forza della comunità. Per le persone, per il pianeta'. Lo slogan che campeggia nella sala della Nuvola di Fuksas a Roma dove delegati e big del Pd stanno arrivando per l'assemblea dem che proclamerà Elly Schlein segreteria. Schlein proporrà Stefano Bonaccini come nuovo presidente del partito. Oggi verranno eletti anche i vicepresidenti, il tesoriere e la nuova Direzione.