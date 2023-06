Pd: D'Elia, 'al via campagna 2xmille 'Scegli chi sceglie te...

Pd: D'Elia, 'al via campagna 2xmille 'Scegli chi sceglie te...

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "Il Pd è partito inclusivo e plurale, un luogo dove si discute e ci si confronta veramente. Sostenerlo, partecipare a questa nuova stagione, fatta dalla elezione della prima segretaria donna e da una rinnovata definizione del proprio profilo e della propria idea di società, significa stare dentro un processo vero di condivisione di idee, di proposte e di opposizione". Lo ha detto la senatrice del Pd Cecilia D'Elia nel corso del Filo diretto su Radio Immagina, la web radio del Partito democratico.

"Per questo penso che sia molto importante diffondere la campagna per il 2×1000 che parte proprio oggi con il nome 'Scegli chi sceglie te'. Donare il 2×1000 non costa nulla e significa sostenere un pezzo della democrazia di questo paese", ha aggiunto la portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche.