Pd: Delrio, 'dispiaciuto per parole Madia, non ho fatto alcuna trattativa'

Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Per me e Letta la competizione non era un problema. Non ho invitato nessuno a candidarsi e nessuno a non farlo perché sarebbe stato poco rispettoso della libertà. Ho espresso serenamente la mia opinione su cosa voterò a chi lo chiedeva dicendo comunque la stima per entrambe".

Lo scrive Graziano Delrio in una lettera ai deputati dem dopo quella di Marianna Madia.

"Non ho fatto trattative anche perché direi di aver già fatto la mia parte. E forse di non meritare accuse di manovre non trasparenti o di potere visto che a quel potere ho voluto rinunciare lasciando immediatamente il mio incarico -spiega il capogruppo uscente del Pd-. Certe parole mi feriscono oltremodo perché non corrispondono alla realtà e perché vengono da persona che ho stimato sempre.

Credo e spero che si tratti di amarezza e, mi sia consentito, la mia storia personale e politica parla per me".