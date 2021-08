Pd: dem si 'riprendono' territorio, non solo Bologna oltre 150 feste Unità in tutta Italia'** (2)

(Adnkronos) – "Contiamo di riuscire anche ad avere qualche utile da tenere in cassa -prosegue Pizzolante- per altre iniziative". Quanto? "Questo lo sapremo al termine della festa. Quest'anno ci sono le regole Covid e quindi distanziamento nei ristoranti, non si può ballare, niente tradizionali balere ma siamo comunque riusciti ad organizzare concerti e abbiamo avuto una grande risposta dagli artisti: noi abbiamo bisogno di cultura e loro di tornare su un palco.

Sempre nel rispetto delle regole: a Bologna ad esempio in un'area spettacoli da 2000 posti si entrerà in 250. Ai dibattiti alle feste si accede solo con il green pass e tutti i nostri volontari hanno ovviamente il green pass".

Tra feste e Agorà, il Pd si 'riprende' il territorio? "Quest'anno c'è stato un impegno del nazionale specie nei comuni al voto: a Roma, a Napoli, a Bologna, nel prossimo week end a Milano.

Ma non ci sono solo le grandi città, ci sono piccoli e piccolissimi comuni che si sono organizzati e che non vogliono rinunciare alla tradizione della festa de l'Unità. E' qualcosa che ti colpisce sempre, un patrimonio per il Pd".