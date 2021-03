Pd: Di Salvo, 'Serracchiani-Madia segno cambiamento, sfida tra donne competenti' (2)

(Adnkronos) – Intanto però alla Camera la sfida Madia-Serracchiani è piuttosto tesa… "E' un confronto tra due donne molto competenti -dice Di Salvo- che hanno alle spalle esperienze che provano la loro competenza. Sono molto d'accordo con Letta quando dice che se si fosse trattato di un confronto tra due uomini sarebbe stato raccontato diversamente.

Madia e Serracchiani non hanno bisogno di essere indicate da nessuno e questa competizione è proprio il segno di un cambiamento. Era stata la richiesta delle donne dopo lo zero ministre, perché il cambiamento sulle donne è quello che apre anche al cambiamento del Pd".