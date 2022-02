Pd: domani Agorà con Orlando, Misiani e Bersani su industria e transizione ecologica

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – 'L'industria nella sfida della transizione ecologica' è il titolo dell'Agorà on line, organizzata dal Pd di Brescia, sulle "conseguenze della transizione ecologica e digitale per i settori ad alta intensità energetica e quelli ad alta tecnologia: automotive, macchinari, produzione di beni e servizi investiti dal boom dell’online".

L'appuntamento è per domani, sabato 19 febbraio, dalle 10 con Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Antonio Misiani e Chiara Braga, responsabili 'Economia e Finanze' e 'Transizione Ecologica, sostenibilità e Infrastrutture' della Segreteria Nazionale Pd, Roberto Benaglia, Segretario Nazionale Fim Cisl, Pierluigi Bersani, ex ministro dello Sviluppo Economico e deputato Art. 1. Gianna Fracassi, Segretaria Confederale Cgil, Tiziana Bocchi, segretaria Confederale UIL, Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria, Edo Ronchi, ex ministro dell’Ambiente e Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Marco Patuano, ex Ad di Tim e Presidente A2A, Michele Zanardi, Segretario Provinciale del Pd Brescia.

Modera l’Agorà Massimo Reboldi, vice Segretario Pd Brescia.