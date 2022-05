Roma, 19 mag (Adnkronos) – Una delegazione del Pd si recherà domani, 20 maggio, alle 8,45 in via Salaria nell’anniversario dell’omicidio del professor Massimo D’Antona per deporre una corona di fiori. Della delegazione faranno parte Walter Verini, Marianna Madia e Roberto Morassut.

Lo rende noto il Pd.