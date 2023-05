Pd: domani riunione gruppi, Senato alle 12 e Camera alle 13**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Sono stati riconvocati, dopo diversi slittamenti, i gruppi del Pd di Senato e Camera, rispettivamente alle 12 e alle 13 di domani. Sul tavolo sempre la questione della composizione degli uffici di presidenza con una serie di tensioni incrociate tra Montecitorio e Palazzo Madama che avevano fatto saltare ieri l'accordo raggiunto. Due i nodi. Il ruolo di Piero De Luca che avrebbe dovuto essere riconfermato vicepresidente, secondo lo schema che era stato individuato, con la riconferma anche di Simona Bonafè e l'ingresso di Valentina Ghio, al posto di Peppe Provenzano. Schema saltato per le perplessità di alcuni vista la guerra dichiarata dalla segretaria Elly Schlein ai 'cacicchi', in testa il padre del deputato dem, il presidente Vicenzo De Luca. L'altro nodo al Senato dove l'accordo prevedeva la conferma del franceschianiano Franco Mirabelli con Beatrice Lorenzin e il cattolico Alfredo Bazoli, al posto di Alessandro Alfieri ora in segreteria con Schlein. Ma l'area degli Ulivisti 2.0 avrebbe avanzato la richiesta di eleggere Antonio Nicita al posto di Bazoli visto che l'area di Base Riformista era già rappresentata a Montecitorio. Tessere di un puzzle che fino a poche ora fa non si era ancora incastrato. Ma, si riferisce da ambienti parlamentari, sembra che la quadra sia in via di definizione.