Pd: donne dem 'Ci siamo' incontrano Bonaccini, 'rilanciare partito'

(Adnkronos) – "Abbiamo deciso di suonare la sveglia di fronte alla sconfitta elettorale e abbiamo raccolto più di mille firme in pochissimi giorni con la petizione lanciata per anticipare il congresso". Così il collettivo delle donne del Pd 'Ci siamo' che oggi ha incontrato il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini.

"Scegliamo di continuare il nostro impegno perché pensiamo che sia necessario un Pd di donne e uomini, plurale e contemporaneo, da costruire.

Vogliamo essere la voce e lo sguardo di donne libere e autonome: amministratrici professioniste, iscritte, parlamentari, lavoratrici, docenti universitarie. Diverse per età, per esperienze, per provenienza geografica. Unite nella convinzione che il nuovo Pd debba fare il Pd, guardare avanti, interpretare e rappresentare la realtà in movimento, con l’orgoglio di tutta la nostra storia. Vogliamo davvero partecipare e essere parte di questo percorso congressuale".

"Abbiamo incontrato oggi Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del nostro Partito democratico che apprezziamo per aver voluto aprire un dialogo con noi in una data simbolica come quella del 25 novembre.

Siamo pronte ad incontrare altre candidate e candidati che lo vorranno". Del collettivo fanno parte, tra le altre, Alessandra Moretti, Anna Maria Bigon, Lorenza Bonaccorsi. Francesca Bonomo, Enza Bruno Bossio, Carla Cantone, Marilu Chiofalo, Lucia Ciampi Rosa Maria Di Giorgi, Titti Di Salvo, Valeria Fedeli , Alessandra Gemelli, Annalisa Gliubizzi, Chiara Gribaudo, Elisabetta Gualmini, Cristina Lodi, Monica Lotto, Giorgia Maschera, Alessia Morani, Simona Meloni, Terry Pasqui, Stefania Pezzopane, Patrizia Prestipino, Alessia Rotta, Lucia Saviane, Alessandra Serra, Giulia Zangrando.