Pd: Europa Verde, 'bene Agorà, noi continuiamo nostro impegno per forza ecologista'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Come Europa Verde riteniamo importante il processo avviato dal Pd con le Agorà Democratiche aperte anche ai temi ecologisti, in un momento come questo nel quale è fondamentale che tutti affrontino il tema della crisi climatica, per questo facciamo in nostri auguri al segretario del Pd Enrico Letta per questa scelta.

Abbiamo il massimo rispetto per le personalità, anche del mondo ecologista, che a livello personale sono state coinvolte in questo progetto". Cosí in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

"Noi di Europa Verde continuiamo il nostro impegno per costruire una nostra forte presenza ecologista autonoma, insieme agli altri partiti della famiglia degli European Greens, della quale facciamo parte fina dalla nascita, nel lontano 2004.

Per questo stiamo lavorando alacremente alla nostra conferenza programmatica di fine anno, nella quale verranno coinvolte molte personalità del panorama italiano ed europeo, per progettare insieme idee e proposte concrete per la conversione ecologica".