Pd: feste dell'Unità chiamano, da Padova a Manfredonia agenda Schlein 'full'

Roma, 21 ago (Adnkronos) – Il momento 'clou' dell'estate militante lanciata da Elly Schlein è di sicuro la festa dell'Unità nazionale del Pd. L'evento che quest'anno si tiene a Reggio Emilia è stato appena presentato, è dedicato alla costruzione dell'alternativa e vede la presenza di tutti i leader di opposizione (tranne Matteo Renzi). La segretaria, come vuole la tradizione, chiuderà la festa nazionale l'8 settembre con un dibattito (alle 18) dal titolo 'Costruiamo l'alternativa per l'Italia'.

Ma quella di Reggio Emilia si prospetta come una delle tante tappe che attendono Schlein al rientro dalle ferie estive. Almeno a giudicare dalla sua agenda, già fitta, quello che attende la segretaria dem potrebbe essere un autunno militante, dopo l'estate. La presenza della leader dem è stata infatti già annunciata in diversi eventi in tutta Italia. Come la festa dell'Unità di Procida, dove il 31 agosto alla Marina di Chiaioella Schlein chiuderà l'evento organizzato dal Pd locale con la federazione di Napoli.

Il 1 settembre la segretaria si sposterà a Pesaro per la festa locale, dove ha in carico la chiusura. L'evento delle Marche è da 'circoletto rosso', perché il 28 agosto è annunciata la presenza di Matteo Renzi (che diserta la festa nazionale) per un faccia a faccia con Matteo Ricci. C'è anche Massimo D'Alema (anche lui assente nel programma di Reggio Emilia) per un ricordo di Enrico Berlinguer il 1 settembre.

(Adnkronos) – Il tour de force di Schlein comprende anche la festa di Umbertide, in programma dal 13 al 15 settembre, dove il centrosinistra locale è impegnato nella sfida per le prossime regionali in autunno. Difficile dire di no ai dem in Emilia Romagna, così la segretaria è tra i nomi di spicco della festa del Pd di Ravenna, in programma dal 30 agosto all'11 settembre al Pala De Andrè.

Stesso discorso a Bologna, dove i dem danno il via alla festa provinciale al Parco Nord dal 29 agosto fino al 22 settembre. In Puglia la leader dem è attesa alla festa regionale a Manfredonia, che si tiene dal 5 all’8 settembre. A Padova non hanno dubbi sulla presenza di Schlein alla festa in programma al parco Milcovich dal 6 al 15 settembre.

E la Liguria? Con le elezioni regionali all'orizzonte e tutto il lavoro per costruire il campo largo è una tappa obbligata, così i dem locali hanno già annunciato la presenza di Schlein alla festa di Genova il prossimo 21 settembre. Il calendario degli eventi Pd della ripresa è ancora da definire e gli appuntamenti di Schlein probabilmente sono destinati ad aumentare. A inizio estate i dem avevano annunciato oltre 400 feste dell'Unità in tutta Italia. Tutte pronte a ospitare Schlein.