Pd: Fina: 'costruire alternativa mettendo insieme Paese e istituzioni'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Come Pd noi abbiamo la responsabilità di costruire i contorni dell’alternativa a questo governo, un nuovo progetto per l’Italia. La giornata di oggi è dedicata alla riunione congiunta dei nostri gruppi parlamentari, che insieme ragioneranno sulla linea politica e sulla costruzione sempre di più di una sintonia tra quello che il Pd fa nelle piazze e rappresenta nel Paese e quello che fa nelle istituzioni". Così il senatore Michele Fina, tesoriere del Pd e segretario dell’Abruzzo, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd.

"E’ ciò ha fatto con forza Elly Schlein andando a Cutro, a Firenze, a Milano e quello che dovremo fare sempre di più: mettere insieme il lavoro che facciamo in Parlamento, legge per legge, proposta per proposta, con quello che diciamo e rappresentiamo nel Paese”.

“La luna di miele del governo Meloni con i cittadini -aggiunge Fina- sta finendo, dopo quattro mesi l’Esecutivo non può più solo parlare male di chi c’era prima, deve dare risposte e così vengono fuori tutti i limiti della sua incapacità. E’ ciò che ci preoccupa di più: su temi strategici come migranti, Pnrr, lavoro, superbonus non solo la maggioranza sta contraddicendo le promesse elettorali, ma si sta dimostrando incapace di risolvere i problemi quotidiani degli italiani e così facendo danneggia il Paese”.