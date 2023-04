Pd: Fioroni, 'cattolici ospiti indesiderati con Schlein, c'è spazio per area ad europee'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “I cattolici, i popolari e i liberal-democratici, nella segreteria Schlein, oggi sono ospiti paganti, ma col tempo saranno sgraditi e anche ingombranti”. È l’avvertimento dell’ex ministro Giuseppe Fioroni, dopo l’abbandono di Enrico Borghi, a quei moderati rimasti a sostenere la segreteria Schlein.

“Me ne sono andato – spiega in un’intervista al quotidiano L’Identità – perché prendo atto che il soggetto pluralista dell’origine, quello in grado di mettere insieme culture politiche differenti, non c’è più. Qualcuno ha scelto di trasformare il Pd, in modo legittimo, in una sinistra-sinistra”.

Fioroni, però, guarda anche al futuro. “Italia Viva è uno degli interlocutori naturali di un’area che si può formare in vista delle prossime europee. Noto con interesse anche il civismo di Letizia Moratti, così come ritengo sia da studiare e verificare Sud chiama Nord, movimento fondato da Cateno De Luca. C’è un vasto mondo che può essere raggruppato e con cui si può ragionare".