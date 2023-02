Pd: fonti Nazareno, 'polemica Orlando non ha fondamento, dichiarazioni Letta travisate'**

**Pd: fonti Nazareno, 'polemica Orlando non ha fondamento, dichiarazioni...

Roma, 15 feb (Adnkronos) – "Dispiace che Andrea Orlando travisi completamente le dichiarazioni di Enrico Letta al New York Times ai fini di una polemica interna che non ha alcun fondamento.

Il segretario si è limitato ad esprimere al quotidiano statunitense un giudizio positivo, che peraltro conferma, sul fatto che la premier Giorgia Meloni non ha infranto le regole di bilancio e le regole dell’euro, a differenza di quanto negli anni aveva detto di fare. Basta del resto leggere per intero l’articolo, con i virgolettati testuali, perché non sorgano fraintendimenti”. Lo spiegano fonti del Nazareno.