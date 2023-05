Pd: fonti, 'nome S&D non in discussione, falso che Schlein sostenga cambio'

Pd: fonti, 'nome S&D non in discussione, falso che Schlein sostenga ...

Pd: fonti, 'nome S&D non in discussione, falso che Schlein sostenga ...

Pd: fonti, 'nome S&D non in discussione, falso che Schlein sostenga ...

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Per il Partito democratico il cambiamento del nome del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo non è mai stato in discussione. Le indiscrezioni giornalistiche sul presunto sostegno di Elly Schlein a questa ipotesi sono del tutto destituite di ...