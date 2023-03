Pd: Fratoianni, 'con Schlein non vedo cambio linea su Ucraina, mi dispiace'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ora con la vittoria di Schlein un cambio di linea del Pd sulla guerra in Ucraina? Non vedo segnali in questa direzione e mi dispiace perché, dopo un anno, è sempre più chiaro che questa guerra non si può risolvere con un’ escalation ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Ora con la vittoria di Schlein un cambio di linea del Pd sulla guerra in Ucraina? Non vedo segnali in questa direzione e mi dispiace perché, dopo un anno, è sempre più chiaro che questa guerra non si può risolvere con un’ escalation militare. Non lo dico io, ma anche i vertici militari Usa. Senza un vero sforzo diplomatico la pace si allontana ogni giorno di più. Forse è il caso di prenderne atto". Così Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’intervista al Manifesto.

"E invece c’è ancora una narrazione tossica che fin dall’inizio ha alimentato liste di proscrizione in cui i pacifisti e la sinistra – conclude Fratoianni – erano gli amici di Putin. Ma non ci spaventano: pace e disarmo sono i grandi temi del futuro".