Pd: Furfaro, 'solidarietà a Palazzotto, non sei solo'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Un gesto vile e inquietante. Numerose scritte offensive sono comparse in prossimità dell'abitazione e addirittura all'ingresso dell'asilo nido frequentato dal bimbo di Erasmo Palazzotto, componente della direzione nazionale del Partito democratico. Una scritta con infamanti di collusione. Un messaggio diretto e spaventoso perché colpisce, minacciando, quanto di più prezioso possa esistere nella vita di un padre. Posso solo immaginare la tensione e la paura che sta attraversando. A Erasmo e alla sua famiglia va la mia vicinanza e la mia solidarietà. Erasmo è una persona straordinaria, è uno di quelli che ci ha messo sempre faccia e corpo a difesa dei suoi ideali, per quel mondo più giusto e solidale che testardamente proviamo da anni a costruire. Non sei solo Erasmo. Non siete soli. Siamo più di loro e non basterà la loro vigliaccheria per farci smettere di lottare e di sorridere. Ci troveranno sempre dove non vorrebbero. Dove è giusto stare. Insieme. Forza Erasmo". Così Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico sulle minacce a Erasmo Palazzotto.