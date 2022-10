Pd: Furfaro, 'tradito elettorato, congresso per nuovo orizzonte progressista'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo governato per anni per senso di responsabilità, per nobili cause, ma che ci ha fatto tradire più volte la parola data ai nostri elettori. Non una, ma più volte. E oggi, a torto o a ragione, le persone non credono più nella sinistra come strumento di cambiamento perché non la ritengono credibile".

Così Marco Furfaro nel suo intervento in Direzione Nazionale Pd.

"La precarietà è il filo comune delle loro vite e il centrosinistra, in tutte le sue forme, ha contribuito a generarla. Dentro e fuori il mondo del lavoro. Per famiglie e imprese. Per questo serve un congresso che recuperi la distanza tra il dire e il fare, delinei una chiara visione del mondo, che risponda all'esigenza di superare la precarietà che famiglie e imprese vivono oggi.

Un congresso aperto, che permetta a chiunque voglia costruire l'opposizione e l'alternativa a questa destra di portare il suo contributo, di contare e di contarsi”.