Pd: giro di incontri Schlein con ambasciatori Portogallo e Palestina

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha avuto oggi un giro di incontri con gli ambasciatori di Portogallo e Palestina, insieme al responsabile Esteri nella segreteria Pd, Peppe Provenzano, e al responsabile per gli Italiani all’estero Luciano Vecchi. Per il Portogallo era presente l’Ambasciatore Bernardo Luís De Carvalho Futscher Pereira, per la Palestina l’Ambasciatrice Abeer Odeh.