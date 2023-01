Pd: Gori a Bonaccini, Giarrusso? 'So che sei inclusivo, ma c'è un limite'**

**Pd: Gori a Bonaccini, Giarrusso? 'So che sei inclusivo, ma c'&egr...

(Adnkronos) – "Il clima stamattina si è improvvisamente raffreddato, c'è stato un passaggio in cui la temperatura è scesa di qualche grado. Niente di personale". Così Giorgi Gori dal palco della iniziativa a Milano con Stefano Bonaccini su Dino Giarrusso.

"Stefano -ha detto Gori rivolto a Bonaccini- so che sei molto inclusivo, è vero che la vocazione maggioritaria consista nel convincere chi non la pensava come noi… però io credo anche che ci sia il rischio di una corsa a salire sul carro del vincitore.

E quando vedo venire qui chi ha detto le peggio cose del nostro partito presentarsi e dire 'ci sono anche io' allora forse qualche limite è giusto porlo".