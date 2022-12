Pd: Gori, 'non è Schlein il problema, ma non è la persona ...

Pd: Gori, 'non è Schlein il problema, ma non è la persona ...

Pd: Gori, 'non è Schlein il problema, ma non è la persona ...

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Ho simpatia per la Schlein, è piena di buona energia, positiva. Non credo sia la persona giusta per recuperare i 7 milioni di voti persi dal Pd dal 2007 a oggi. Ma il suo è un contributo positivo". Lo ha detto Giorgio Gori a Omnibus, su La7. "N...