Pd: Graziano, 'opposizioni unite in Parlamento per battere la destra'

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "Le opposizioni devono lavorare unite in Parlamento su temi concreti per i cittadini come Pnrr, sud, lavoro, sanità, scuola, per battere una destra che sta portando il Paese indietro”. Lo ha detto il deputato del Pd Stefano Graziano ospite di Rainews 24.

“Alle europee c’è un tema di concorrenza e identità data dalle legge elettorale e quindi ogni partito lavora per avere più consensi possibili, nello sfondo, affinché in Europa non prevalga la destra”, ha aggiunto.