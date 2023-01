Pd: Gribaudo, 'sondaggi? in corsa per cambiarli, a iniziative Schlein tante facce nuove'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Un patto generazionale tra Bonaccini e Schlein? Questo non lo so. Quello che so è che per il bene del Pd abbiamo bisogno non solo di un ricambio generazionale ma anche di metodo. Mi auguro che chiunque vinca, possa davvero rappresentare un cambiamento". ...

Roma, 27 gen.

(Adnkronos) – "Un patto generazionale tra Bonaccini e Schlein? Questo non lo so. Quello che so è che per il bene del Pd abbiamo bisogno non solo di un ricambio generazionale ma anche di metodo. Mi auguro che chiunque vinca, possa davvero rappresentare un cambiamento". Così Chiara Gribaudo, deputata Pd e coordinatrice dei comitati di Elly Schlein, all'Adnkronos.

Gribaudo, i sondaggi danno Bonaccini avanti, siete preoccupati? "I sondaggi, come ha detto Elly, non ci preoccupano.

E poi siamo in corsa per cambiare i sondaggi, non farci dettare la linea da essi. Piuttosto sono colpita, girando l'Italia per questa campagna congressuali, da un fatto che mi sta piacendo molto: ovunque vado c'è sempre, non solo qualcuno che si riavvicina, ma persone nuove, che non avevamo mai visto e non sono solo giovani ma persone incuriosite dalla candidatura di Schlein. Vediamo interesse ed entusiasmo, due elementi che fanno ben sperare per finalmente rimettersi in gioco dopo il dibattito grigio di questi mesi".

Più che di persone nuove però in questi giorni si è discusso di ritorni, vedi D'Alema… "A me interessa molto poco l'argomento, mi interessa molto di più costruire un partito forte e con un'identità chiara, che faccia sentire a casa chi non ci si sentiva più e apra porte e finestre per fare entrare nuovo energie. Non solo per il Pd ma per ricostruire un largo fronte progressista, inclusivo e alternativo alla destra di Meloni".