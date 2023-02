Pd: gruppo consiliare Milano, 'pronti a collaborare in modo leale e positivo'

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - "A Elly Schlein vanno i nostri sinceri complimenti per la sua elezione a Segretaria del Partito democratico. Il gruppo consiliare milanese del Pd sarà, come sempre, pronto a collaborare in modo leale e positivo con la nostra nuova segretaria, facendo sentire...

Milano, 27 feb.

(Adnkronos) – "A Elly Schlein vanno i nostri sinceri complimenti per la sua elezione a Segretaria del Partito democratico. Il gruppo consiliare milanese del Pd sarà, come sempre, pronto a collaborare in modo leale e positivo con la nostra nuova segretaria, facendo sentire la voce di una città importante come Milano". Lo scrivono in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito democratico in Comune a Milano, aggiungendo: "Un grazie anche a Stefano Bonaccini per la generosità e la correttezza con la quale si è speso.

L’augurio di noi tutti è che si possa lavorare al meglio, insieme, per rinnovare e far crescere ancora il nostro Partito democratico".