Pd: il 'ritorno' di Ermini, 'ingresso in Direzione un riconoscimento importante'**

Roma, 13 mar (Adnkronos) - "Per me è un riconoscimento importante". L'ex vice presidente del Csm David Ermini è tra i componenti della nuova Direzione nazionale del Pd, quella che l'Assemblea dem ha indicato dopo aver acclamato alla Nuvola di Fuksas la neo segretari...

Roma, 13 mar (Adnkronos) – "Per me è un riconoscimento importante". L'ex vice presidente del Csm David Ermini è tra i componenti della nuova Direzione nazionale del Pd, quella che l'Assemblea dem ha indicato dopo aver acclamato alla Nuvola di Fuksas la neo segretaria Elly Schlein.

"Io avevo dato la mia disponibilità e mi ha fatto piacere essere stato indicato in Direzione, dopo quello avuto dal presidente della Repubblica lo considero un riconoscimento importante per me", spiega il dirigente dem all'Adnkronos. Per Ermini, dopo il periodo passato al Csm, si tratta di un ritorno: due volte deputato, è stato anche responsabile Giustizia nel Pd guidato da Matteo Renzi.

"L'indicazione in Direzione è arrivata da un partito cui appartenevo e le idee sono rimaste le stesse in questi anni", sottolinea ancora Ermini che poi chiude con una battuta: "Con l'esperienza che ho accumulato, sulle riforme e sulle giustizia qualche consiglio posso anche darlo…".