Pd: il voto nei Circoli, conferma Bonaccini ma Schlein insegue e suona la carica per i gazebo**

Roma, 13 feb (Adnkronos) – Saranno Stefano Bonaccini e Elly Schlein a contendersi la leadership del Pd nelle primarie del prossimo 26 febbraio.

Un verdetto annunciato e ora confermato formalmente dalle votazioni nei Circoli del Pd chiuse domenica. Mancano ancora Lazio e Lombardia, che hanno una settimana di tempo in più per esprimersi, ma l'esito difficilmente potrà essere stravolto.

Ai gazebo Bonaccini e Schlein si presenteranno rispettivamente con il 50-52% e il 34-35%, mentre sulla soglia delle primarie si fermano Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Il voto nei Circoli, al netto del bilancio definitivo che potrà arrivare solo dopo il 19, ha comunque regalato diverse sorprese in giro per l'Italia.

In Toscana, per esempio, i due candidati hanno animato un testa a testa: Bonaccini 49,5% e Schlein 44,4%. A Cuperlo è andato un 4,9% e alla De Micheli un 1,2%.

Esultano tutte e due le mozioni protagoniste, con i risultati che offrono diverse chiavi di lettura. "A Firenze Bonaccini al 58% con 22 punti di vantaggio su Schlein", scrive Dario Nardella su Twitter. Addirittura, il sindaco e portavoce della mozione Bonaccini, può mettere sul piatto il 73% per il governatore emiliano nel 'suo' circolo Pd (l'Andrea del Sarto).

"Un risultato straordinario", per il portavoce della mozione Schlein Iacopo Melio: almeno cinque province toscane (Pistoia, Siena, Prato, Arezzo e Livorno) avrebbero premiato la Schlein, con la sola Firenze in mano a Bonaccini. Ma al circolo Isolotto cappotto per la Schlein, 90 a 5 su Bonaccini.

(Adnkronos) – Fari puntati sull'Emilia Romagna, dove il governatore è avanti con nettezza con poco più del 60%, poi Schlein al 28%. A Bologna però è testa a testa con, rispettivamente, un 45,45% contro un 42,24%.

Tra gli altri, esito a sopresa al circolo storico della Bolognina: si afferma Schlein (che proprio al circolo della svolta di Occhetto aveva ripreso la tessera Pd) con il 50,3% davanti a Cuperlo con il 26,6%.

A Napoli esito al fotofinish: 898 voti per Schlein e 881 per Bonaccini. Tra gli altri, la deputata dem si è affermata con forza a San Giovanni a Teduccio (189 voti a 1) ma anche al Vomero (53 a 26) e fino Scampia (65 a 2).

Per Cuperlo a Napoli, 28 voti e per la De Micheli 23. Boom di Bonaccini in provincia di Napoli, dove viene dato oltre il 65%.

I due aspiranti leader divisi da un'incollatura anche in Sicilia, dove Bonaccini è avanti con il 42,2% e la Schlein insegue con il 36,9%. Per Cuperlo 15,3% e per De Micheli 5,6%. Il focus su alcuni dei dati locali consegna l'immagine di un duello serrato. In provincia di Catania, per esempio, la Schlein è in testa con il 64,96%. Ma Bonaccini risponde in provincia di Ragusa, dove stravince con il 71,81%. In provincia di Palermo si segnala la performance di Cuperlo, secondo con il 30,17%. A Enna i due principlai contendenti sono divisi da un punto: Bonaccini 29%, Schlein 28%.

(Adnkronos) – Bonaccini primo in Piemonte, con il 50%. Qui, tra le altre cose, si segnala il dato di Cuperlo oltre la media nazionale, 11%, con il boom in provincia di Vercelli con un 24,7%. Dai dati locali arrivano esiti per bilanciati. A Cuneo vince Schlein (52% contro il 38% di Bonaccini), come a Biella (64% a 26,6%). A Novara Bonaccini avanti con il 57%.

In Liguria Schlein è prima con il 53,3% e spicca il dato di Genova, dove la deputata dem si assicura un netto 61%. Stesso ordine di grandezza a Spezia, con un 56,7% per Schlein e un 31,6% per Bonaccini, che però vince a Imperia e Savona. Per le statistiche, Cuperlo è primo nel circolo Cornigliano di Genova (9 voti, 5 per Bonaccini).

In Calabria vittoria larga per Bonaccini, oltre il 60%. Spicca il dato di Vibo, con il 70% circa per il governatore emiliano, e di Reggio Calabria (77% per lui). In provincia di Cosenza vince Bonaccini ma a tallonarlo è la De Micheli, Schlein. "A San Giovanni in Fiore vince Gianni Cuperlo, annuncia il Comitato per Cuperlo. In Puglia la mozione Schlein esulta: "Su scala regionale abbiamo superato il 40% è un risultato importante che apre alla possibilità di una vittoria di Elly Schlein alle primarie nazionali del 26 febbraio, dove il voto sarà aperto a tutti". Infine, Bonaccini primo nei circoli Pd all'estero con il 53,8%, segue Schlein con il 35,8%, Cuperlo con l’8,7% e De Micheli con 1,7%.